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وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

12/22/2023 2:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات قيادة المملكة، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.

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