وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

(MENAFN
- Al Watan) بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات قيادة المملكة، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.
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