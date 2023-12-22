فصائل بيت جالا تثمن موقف الكنائس والمؤسسات مقاطعة مراسم مار الياس بسبب العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت جالا /PNN / ثمنت فصائل العمل الوطني في مدينة بيت جالاموقف الكنائس ورجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية على الموقف الوطني والاجتماعي المشرف بان تقتصر فعاليات الأعياد المجيدة لهذا العام على الطقوس والمراسم الدينية فقط .

وأثنت فصائل العمل الوطني بموقف الاجماع الوطني للمؤسسات والهيئات والفعاليات المجتمعية بقرارها

بعدم المشاركة في مراسم ستاتيكو مار الياس لهذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مقدرات ومقومات شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

وتوجهت فصائل بيت جالا بالتهاني والتبريكات لابناء شعبنا متمنيين أن نحتفل بالاعياد القادمة بعيدا عن جرائم وبطش الاحتلال وان نكون في ظل دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وحيت شعبنا في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بكافة أنواعه

والتدمير والاقتحامات وحملات الاعتقال والاعدام الميداني.