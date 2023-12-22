فصائل بيت جالا تثمن موقف الكنائس والمؤسسات مقاطعة مراسم مار الياس بسبب العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت جالا /PNN / ثمنت فصائل العمل الوطني في مدينة بيت جالا
موقف الكنائس ورجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية على الموقف الوطني والاجتماعي المشرف بان تقتصر فعاليات الأعياد المجيدة لهذا العام على الطقوس والمراسم الدينية فقط .
وأثنت فصائل العمل الوطني بموقف الاجماع الوطني للمؤسسات والهيئات والفعاليات المجتمعية بقرارها
بعدم المشاركة في مراسم ستاتيكو مار الياس لهذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مقدرات ومقومات شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .
وتوجهت فصائل بيت جالا بالتهاني والتبريكات لابناء شعبنا متمنيين أن نحتفل بالاعياد القادمة بعيدا عن جرائم وبطش الاحتلال وان نكون في ظل دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وحيت شعبنا في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بكافة أنواعه
والتدمير والاقتحامات وحملات الاعتقال والاعدام الميداني.
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