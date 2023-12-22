انخفاض حركة سفن الشحن عبر مضيق باب المندب بأكثر من 40%

MENAFN - Al-Anbaa) انخفض عدد الناقلات التي تعبر المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر بشكل حاد للغاية، مع تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة والتي دفعت العديد من شركات الشحن نحو طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الخطر.

وكشفت بيانات تعقب السفن التي جمعتها "بلومبرج"، أنه خلال الأسبوع الجاري، عبرت 30 سفينة شحن مضيق باب المندب، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، بانخفاض يتجاوز 40% عن المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

تنقل كميات ضخمة من النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط والهند عبر مياه البحر الأحمر إلى أوروبا، علاوة على البضائع الأخرى.

ويُشكل هذا التحول بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس ضغطًا كبيرًا على التجارة العالمية، حيث يضطر ذلك السفن إلى الإبحار لمسافة إضافية طويلة من أجل الوصول إلى وجهتها، ما يعني المزيد من الوقت والتكلفة.