كيف تختلف تحديات النمو الاقتصادي بين الدول الغنية والفقيرة؟

MENAFN - Al-Anbaa) تختلف تحديات النمو الاقتصادي اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، حيث تواجه الولايات المتحدة وأوروبا مجموعة معينة من التحديات التي تبدو مغايرة تمامًا عن التحديات التي تواجهها الصين أو الهند، أو تلك التي تواجهها القارة السمراء.

ومن ثم، لن يكون من الحكمة النظر لجميع مناطق العالم من منظور واحد، إذ تبين لنا أن هناك مجموعة دول في العالم النامي تنمو بوتيرة أسرع من بقية البلدان وتميل إلى التقارب نحو العالم المتقدم، وهي الصين والهند وتايلاند وفيتنام.



وهي دول مهيأة للنمو وبقوة، لذلك يمكن القول إن لها مستقبلًا واعدًا. كل ما تحتاجه هو الحفاظ على استمرار عملية النمو ومعالجة مجموعة معينة من التحديات أثناء مسار النمو.



- على النقيض من ذلك، نجد في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد البلدان التي أنهت للتو عهدًا ناجحًا من النمو الاقتصادي الذي كان مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والوصول الرخيص إلى رأس المال.



- ولكن في الوقت الحالي، تباطأ النمو في هذه المناطق بشكل كبير ويبدو أن خلق بيئة أكثر ديناميكية للمضي قدمًا بات أكثر صعوبة.



- ويعزى السبب في ذلك إلى أن هذه البلدان تفتقر إلى صناعات التصدير الديناميكية التي لا تعتمد على الموارد والتي يمكن أن تولد الديناميكية التي لم يعد قطاع الموارد قادرًا عليها.



- وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال: "لماذا تبدو الآفاق الاقتصادية لآسيا واعدة أكثر من الأمريكتين وإفريقيا جنوب الصحراء؟"



- الطريقة التي تنمو بها البلدان الغنية في عملية النمو الاقتصادي، هي تطوير ميزتها النسبية وتغيير الصناعات لصناعات أخرى متطورة.



- لذلك بينما كانت تركيا تصدر زيت الزيتون، فإنها تصدر الآن السيارات والإلكترونيات. وذلك لأنها اكتسبت قدرات إنتاجية جديدة؛ وهي المعرفة والتكنولوجيا التي تسمح لهم بالدخول في صناعات أكثر تنوعًا وقيمة.



- بعض الصناعات هي نقاط انطلاق أفضل من الصناعات الأخرى لهذه العملية. لذلك إذا كان بلد ما جيدًا في إنتاج الشاي، فإن هذا لا يعده بشكل طبيعي للصناعة التالية.



- ولكن هناك مسار أقل أهمية بكثير إذا كنت تنتقل من الملابس والمنسوجات والألعاب والإلكترونيات والسيارات، لأن كل صناعة جديدة يمكن أن تبني على القدرات التي تم الحصول عليها للصناعة السابقة.



- لتحليل الصناعات الناضجة للمرحلة التالية من النمو في بلد ما، ننظر إلى مدى قرب تلك الصناعات من الناحية التكنولوجية من الصناعات التي تمتلكها البلاد بالفعل.



- لقد قمنا بقياس مدى ارتباط جميع أزواج المنتجات المصدرة ويمكننا أن ننظر إلى المنتجات التي يجيدها بلد ما بالفعل وما هي أكثر المنتجات ذات الصلة التي لم يتم تطويرها بعد.



- تم أتمتة هذه القياسات بالفعل في أداة عبر الإنترنت نسميها أطلس التعقيد الاقتصادي (The Atlas of Economic Complexity)، والذي يسهّل عملية استكشاف أي بلد وأي صناعة.



- هذه الأداة هي التي تسمح بالقول إن فرص التنوع في منتجات أكثر تعقيدًا أكبر في الهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والمكسيك والصين مقارنةً بمعظم أمريكا الجنوبية أو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



- بالنسبة لبلدان أمريكا الجنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، غالبًا ما تكون الصناعات التي تتفوق فيها نقاط انطلاق رديئة لمزيد من التنوع في المنتجات.



- مما يعني أنها تتطلب قدرات لا يمكن إعادة تسخيرها بسهولة نحو صناعات أخرى. وبالنسبة لهذه البلدان، فإن التحدي أكبر.



- إنهم بحاجة إلى سياسات تعالج بشكل أكثر وعيًا التحديات التي تفسد دائمًا عملية التنويع.



- تواجه الأنشطة الجديدة دائمًا مشكلة الدجاجة والبيضة. حيث لا يمكن لبلد أن يصنع الساعات إذا لم يكن لديه صانعو ساعات.



- وهذا يتطلب حكومة قادرة على لعب دور "منسق" ذكي، وهو ما لم يتم إعداد معظم الحكومات للقيام به.



- لذلك يجب أن تركز سياسات النمو على تحديد فرص تنويع جديدة ووجود حكومة ناشطة تحاول حل إخفاقات التنسيق التي تواجهها.



- بالنسبة للعديد من البلدان في العالم النامي، فإن النمو محدود بسبب حجم وديناميكية الصناعات التي يمكنها بيع السلع والخدمات في الخارج.



- وهذا يتطلب أن تكون هذه الصناعات قادرة على المنافسة بما فيه الكفاية بحيث يكون الأجانب على استعداد للشراء منها، بالنظر إلى أن لديهم العديد من الخيارات الأخرى للشراء منها.



- تحدد السرعة التي تنمو بها هذه الصناعات في النهاية السرعة التي ينمو بها الاقتصاد بأكمله.



