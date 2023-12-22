5 كتب مختارة من بيل غيتس يمكنك الاستماع إليها مجانا

MENAFN - Al-Anbaa) في السنوات الأخيرة، أصبح بيل غيتس معروفًا بتوصياته في القراءة بقدر ما اشتهر بعمله الخيري وعمله كرجل أعمال.

يعد المؤسس المشارك لشركة "Microsoft" قارئا مشهورا، حيث ينهي حوالي 50 كتابًا كل عام. ينشر رابع أغنى رجل في العالم مرتين في السنة مجموعة مختارة من الكتب الموصى بها على مدونته الشخصية.

يتراوح ذوقه من الخيال العلمي إلى المساعدة الذاتية إلى كتب الأعمال. في الواقع، قال غيتس في الماضي إن إحدى أفضل النصائح التي يمكن أن يشاركها هي ببساطة "القراءة كثيرًا"، واصفًا إياها بأنها واحدة من أفضل الطرق للعثور على اهتمامات جديدة وتحديد المهارات المحتملة.

وقال في مقابلة مع مجلة "تايم" عام 2017: "كنت محظوظاً لأن والدي شجعاني على القراءة". "القراءة تغذي الشعور بالفضول حول العالم، وهو ما أعتقد أنه ساعدني في دفعي للأمام في مسيرتي المهنية وفي العمل الذي أقوم به الآن مع مؤسستي."

قد يبدو الانتهاء من كتاب في الأسبوع أمرًا شاقًا. لكن الإعلان الأخير من منصة "Spotify" سهّل الاطلاع على أهم الكتب التي وصى بها غيتس.

قامت "Spotify" مؤخرًا بإنشاء أكثر من 200 ألف كتاب صوتي على المنصة مجانًا للمستخدمين المشاركين في المنصة (رسوم الاشتراك: 14.99 دولارًا شهريًا).

إذا كنت مشتركًا، فستتمكن من الاستماع إلى ما يصل إلى 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا.

فيما يلي 5 كتب أوصى بها بيل غيتس على مر السنين والتي يمكن الاستماع إليها مجانًا على Spotify.

"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" - غابرييل زيفين

المدة: 13 ساعة و52 دقيقة

ما قاله غيتس: "لقد ارتبطت بالقصة حقًا، في الواقع، ذكّرتني كثيرًا بعلاقتي مع بول ألين وعملنا معًا في "مايكروسوفت". يعتبر الكتاب أحد أهم الكتب في العام الماضي، ومن السهل معرفة السبب. زيفين كاتبة عظيمة تجعلك تهتم بشدة بشخصياتها".

"Klara and the Sun" - كازو إيشيجورو

المدة: 10 ساعات و16 دقيقة

ما قاله غيتس: "هذا الكتاب جعلني أفكر في الشكل الذي قد تبدو عليه الحياة مع الروبوتات فائقة الذكاء، وما إذا كنا سنتعامل مع هذه الأنواع من الآلات كقطع من التكنولوجيا أو كشيء أكثر من ذلك".

"Team of Rivals" - دوريس كيرنز جودوين

المدة: 41 ساعة و32 دقيقة

ما قاله غيتس: "لا أستطيع أن أقرأ ما يكفي عن أبراهام لينكولن، وهذا واحد من أفضل الكتب حول هذا الموضوع... جودوين هي واحدة من أفضل كتاب السيرة الذاتية في أميركا، ويمكن القول إن الكتاب هو تحفة لها".

"Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World" - ديفيد ابستين

المدة: 10 ساعات و46 دقيقة

ما قاله غيتس: "أعتقد أن أفكاره تساعد في تفسير بعض النجاح الذي حققته مايكروسوفت، لأننا قمنا بتعيين أشخاص لديهم اتساع حقيقي في مجال عملهم وعبر المجالات. إذا كنت شخصًا متخصصًا وشعرت يومًا بأن زملائك المتخصصين يطغى عليهم، فهذا الكتاب مناسب لك.

"Why We Sleep" - ماثيو ووكر

المدة: 13 ساعة و51 دقيقة

ما قاله غيتس: "يعلم الجميع أن النوم الجيد أثناء الليل أمر مهم، ولكن ما الذي يعتبر بالضبط نومًا جيدًا أثناء الليل؟ وكيف يمكنك تحقيق ذلك؟

"لقد أقنعني ووكر بتغيير عاداتي قبل النوم لزيادة فرصي. إذا كان قرارك في العام الجديد هو أن تكون أكثر صحة، فإن نصيحته هي مكان جيد للبدء".