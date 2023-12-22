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القسام: استهدفنا دبابة صهيونية في خان يونس

12/22/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان ارتقى 28 شهيدا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس خلال الساعات الماضية.

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