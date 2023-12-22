القسام: استهدفنا دبابة صهيونية في خان يونس
التاريخ
12/22/2023 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان ارتقى 28 شهيدا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس خلال الساعات الماضية.
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