انقلاب مركبة شحن على نزول النقب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير مع حادث انقلاب مركبة شحن بمنطقة نزول النقب باتجاه العقبة.
وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح وأن الأضرار اقتصرت على الأضرار بالمركبة والممتلكات العامة.
وأضافت أنه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.
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