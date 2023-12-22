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انقلاب مركبة شحن على نزول النقب

12/22/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير مع حادث انقلاب مركبة شحن بمنطقة نزول النقب باتجاه العقبة.
وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح وأن الأضرار اقتصرت على الأضرار بالمركبة والممتلكات العامة.
وأضافت أنه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.




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