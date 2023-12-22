أرتيتا يرفع شعار التحدي لتحقيق أول انتصار مع أرسنال على ملعب أنفيلد منذ 11 عاما





رفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم شعار التحدي لإنهاء حظ الفريق العاثر وتحقيق الفوز في ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال يتوجه لمواجهة ليفربول غدا السبت، وهو يعلم أن الفوز فقط سيبقيه على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن يتعين على أرسنال أن يحقق انتصاره الأول في أنفيلد منذ سبتمبر 2012

إذا أراد تحقيق هذا، حيث حقق أرسنال وقتها الفوز بهدفين نظيفين عندما كان أرتيتا لاعبا في خط وسط الفريق.

وأمضى أرتيتا أربعة أعوام كمدرب لأرسنال وخلال تلك الفترة تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد، وتشيلسي وتوتنهام بينما تمكن خلال هذا الموسم من الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الإمارات.

مهمة أرتيتا التالية هي مغادرة ملعب أنفيلد ومعه ثلاث نقاط ، وقال :" فعلنا هذا في أولد ترافورد، فعلنا هذا في ستامفورد بريدج، وهناك العديد من الأماكن الأخرى، التي لم نحقق فيها الفوز لسنوات".

وأضاف:" هذ هو التحدي التالي. الذهاب هناك والفوز. إذا أردت أن تظل في القمة، يجب أن تذهب لتلك الأماكن وتفرض سيطرتك. هذا ما سنحاول فعله".

وكان أرسنال تقدم بهدفين نظيفين العام الماضي، قبل أن ينهي ليفربول المباراة بالتعادل.

وقال أرتيتا :"ستكون الأجواء رائعة".

وأضاف: "الفريقان في أفضل حالاتهما حاليا، في وضع جيد للغاية. سيكونان في وضع جيد للفوز بالمباراة. ستكون مباراة مثيرة".

وأردف :" يجب أن تلعب أفضل منهم. ستجعل الجماهير صامتة إذا هيمنت وظهرت بشكل أفضل منهم".

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