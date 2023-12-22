الجمارك الهولندية تعثر على 1200 كلغم من مخدر الكوكايين ضمن شحنة موز

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب الادعاء العام في هولندا، اليوم الجمعة، أن الجمارك ضبطت قرابة 1200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام. وتبلغ قيمة تجزئة المخدرات التي تردد أنه عُثر عليها في حاوية محملة بالموز، نحو 90 مليون يورو (99 مليون دولار). ووصلت شحنة الموز من الإكوادور وكان من المقرر أن تواصل طريقها إلى أوكرانيا.
ولا يعتقد ممثلو الادعاء أن شركة الاستيراد الهولندية، أو الوجهة في أوكرانيا، ضالعة في عملية التهريب. وجرى تدمير الكوكايين.
وقبل أيام قليلة، عثر المحققون على حقائب تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 5ر37 مليون يورو، في حاوية قادمة من كولومبيا.
وفي أغسطس الماضي، ضبطت الجهات المعنية حوالي ثماني أطنان من الكوكايين، تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، في أكبر عملية ضبط مفردة على الإطلاق في ميناء روتردام، والذي يعد نقطة عبور رئيسية للكوكايين إلى أوروبا.
MENAFN22122023000110011019ID1107648736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.