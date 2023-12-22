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الجمارك الهولندية تعثر على 1200 كلغم من مخدر الكوكايين ضمن شحنة موز

12/22/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب الادعاء العام في هولندا، اليوم الجمعة، أن الجمارك ضبطت قرابة 1200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام. وتبلغ قيمة تجزئة المخدرات التي تردد أنه عُثر عليها في حاوية محملة بالموز، نحو 90 مليون يورو (99 مليون دولار). ووصلت شحنة الموز من الإكوادور وكان من المقرر أن تواصل طريقها إلى أوكرانيا.

ولا يعتقد ممثلو الادعاء أن شركة الاستيراد الهولندية، أو الوجهة في أوكرانيا، ضالعة في عملية التهريب. وجرى تدمير الكوكايين.

وقبل أيام قليلة، عثر المحققون على حقائب تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 5ر37 مليون يورو، في حاوية قادمة من كولومبيا.

وفي أغسطس الماضي، ضبطت الجهات المعنية حوالي ثماني أطنان من الكوكايين، تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، في أكبر عملية ضبط مفردة على الإطلاق في ميناء روتردام، والذي يعد نقطة عبور رئيسية للكوكايين إلى أوروبا.


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