قبل مواجهة أرسنال غداً السبت.. جماهير ليفربول تشارك كلوب مخاوفه بشأن أجواء ملعب أنفيلد



رفضت رابطة مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم "سبيريت أوف شانكلي" الدخول في جدال مع يورجن كلوب بعد انتقاده أجواء ملعب أنفيلد، ولكنها أعربت عن قلقها من تأثير أسعار التذاكر على ثقافة مشجعي كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كلوب لم يعجب بجماهير فريقه في المباراة أمام ويستهام في دور الثمانية بكأس الرابطة منتصف الأسبوع، وطالبهم بالتخلي عن تذاكرهم إذا كانوا غير مستعدين لدعم الفريق أمام أرسنال غدا السبت.

وأكدت رابطة "سبيريت أوف شانكلي"، التي تم تأسيسها في عام 2008، أن الأجواء بين الجماهير تدعو للقلق، وأنها تجري محادثات مع النادي حول كيفية معالجة الوضع.

وذكر بيان للرابطة :" لا يوجد لدينا أي جدال مع يورجن كلوب في تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بأجواء أنفيلد، أو عدم وجودها في بعض الأحيان".

وأضاف :" هذا أمر تناقشه جماهيرنا بشكل منتظم. إنه أساسي للنادي ولهوية أنفيلد، وشيء يحرص الأشخاص الأكثر حماسا على حمايته".

وأكد البيان :" ليس من قبيل المصادفة أن تتحدث الأندية المنافسة، والمدربون، الجماهير عن تأثير أنفيلد. نعلم جميعا مدى الخوف الذي يمكن أن تبثه الجماهير في الفرق الزائرة، وكيف يمكن أن تكون الأجواء لا مثيل لها، اسألوا برشلونة أو بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي أو أرسنال في الموسم الماضي".

وأكمل البيان :" لدينا قلق بشأن قلة فرص دخول المشجعين الشباب المباريات، والاهتمام بها، والاحتفاظ بثقافة الكوب (مدرج مشجعي رابطة ليفربول) التي استمرت لفترات طويلة، وهناك مخاوف عميقة

أنه يجرى إضعاف ثقافتنا من قبل عروض الشركات الأكبر، وأسعار التذاكر المرتفعة".

وأكد البيان :" نحن في حوار مستمر مع النادي لاكتشاف طرق يمكنها تحسين الوضع، وحث المزيد من الشباب على تجربة أجواء أنفيلد وخلق أفضل جو ممكن، في كل مباراة".

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