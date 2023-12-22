أقارب محتجز إسرائيلي-أمريكي في غزة يؤكدون مقتله

أعلن مقتل إسرائيلي احتجز خلال هجوم 7 أكتوبر في غزة بأيدي خاطفيه، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية الجمعة. وتم تأكيد وفاة جاد حاغاي (73 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

وخطف حاغاي مع زوجته جوديث واينستاين حاغاي (70 عاما) التي يعتقد بأنها المرأة الأكبر عمرا المتبقية بين الرهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته، مشيرا إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز عندما خرجا في "مشيتهما المعتادة صباحا" في السابع من اكتوبر.

وبحسب كيبوتس نير عوز فإن جثته ما زالت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا مقتله.

وأدى الهجوم الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واتُخذ نحو 250 شخصاً رهائن. وما زال هناك 129 رهينة في قطاع غزة.

ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على الحركة الفلسطينية، قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.





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