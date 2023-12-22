مهرجان الشيخ زايد يعلن برنامج الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالعام الجديد 2024

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة الجديدة والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، في أجواء ثقافية ترفيهية عالمية ستشهد استقطاب الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، من بينها أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون لأكثر من 60 دقيقة والذي سيحطم 4 أرقام موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لأول مرة بالمنطقة، إلى جانب عرض الليزر الضخم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة، وعروض نافورة الإمارات والأضواء وغيرها الكثير من العروض والفعاليات الترفيهية من مختلف أرجاء العالم.

- الألعاب النارية

ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات جديدة واستثنائية للاحتفال بالعام الجديد، في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية الذي سيستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، لتمنح زوار المهرجان تجربة حماسية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024.

-عروض الدرون

وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضا مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس»، كما سيحظى الزوار أيضاً بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة أيضاً، بالإضافة العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة والتي ستلهم الزوار من كافة الفئات العمرية لاستقبال العام الجديد.

-عروض فنية

وسيعش كافة زوار المهرجان أجواء من السعادة والمرح في ظل الاحتفال بالعام الجديد من خلال عروض إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين بألوانها المتعددة والمتميزة، بالإضافة إلى عروض (الدي جي) وعروض عزف الآلات الموسيقية عبر الليزر التي ستمنح الزوار عيش أجواء ترفيهية عالمية لا تنسى للاحتفال بالعام الجديد بصحبة الأهل والأصدقاء.

وخصصت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد شاشات عرض رئيسية خارج ساحة المهرجان لبث الفعاليات والأنشطة والعروض الخاصة بالاحتفال بالعام الجديد، في ظل الإقبال الكبير والمتوقع من زوار المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة وسط التجمع من كافة فئات وشرائح المجتمع.

-احتفالات متنوعة

وتقدم القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالعام الجديد منها الرزفة والعيالة، كما تقدم الجهات المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية للزوار، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة المميزة الأخرى للأطفال والتي تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية وبيت الرعب ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.

وتحتفل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان بالعام الجديد 2024 من خلال عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وترفيهية عالمية، كما ستجوب مسيرة الحضارات العالمية ساحات المهرجان لتقديم الاستعراضات الفنية والفلكلورية لترسم البهجة والسعادة في المهرجان للاحتفاء بالعام الجديد 2024 في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

-أطعمة جديدة

وسيحظى الزوار خلال الاحتفال بالعام الجديد 2024 بفرصة للحصول على خصومات عند التسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات في كافة الأجنحة والأقسام، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء احتفالية كبرى تعكس فرحة الجمهور باستقبال العام الجديد.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً حتى 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى الواحدة صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.





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