9 أشياء عليك فعلها قبل بيع هاتفك الخاص

MENAFN - Khaberni) خبرني - قبل بيع هاتف أندرويد الخاص بك، هناك تسعة أشياء عليك القيام بها، لتجنّب أي خسارة مالية أو تسريب صورك ورسائلك الخاصة وغير ذلك؛ وفق ما أورد موقع (غادجيتس ناو)، تتمثل في التالي:

حذف جميع تطبيقاتك المصرفية

تأكد من حذف جميع التطبيقات المصرفية الموجودة على الهاتف، لتجنب خطر سرقة بياناتك المصرفية عبرها.

مسح سجلات المكالمات والرسائل

كما هو الحال مع النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك، لديك خيار تأمين رسائلك وسجلات المكالمات. استخدم برامج الطرف الثالث، مثل SMS Backup and Restore

التخزين السحابي

اختر نسخة احتياطية سحابية باستخدام خدمات مثل صور غوغل، أو غوغل درايف، أو وان درايف من مايكروسوفت، أو أي خدمة سحابية ذات سمعة طيبة.

النسخ الاحتياطي على محرك أقراص خارجي

على الرغم من أن نظام النسخ الاحتياطي السحابي يتسم بالسلاسة وسهولة استعادة البيانات، إلا أن طريقة النسخ الاحتياطي على محرك الأقراص الخارجي يمكن أن توفر طبقة إضافية من أمان البيانات.

تسجيل الخروج وإزالة جميع الحسابات

يؤدي إجراء إعادة ضبط المصنع على الهاتف الذكي إلى مسح جميع البيانات، لكنه لا يقوم بتسجيل خروجك تلقائياً من حساباتك في غوغل. لذلك، من الضروري تسجيل الخروج يدوياً من جميع حسابات غوغل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت قبل البدء في إعادة ضبط المصنع.

إزالة بطاقة «مايكرو إس دي»

إذا كنت تستخدم بطاقات (مايكرو إس دي)، فتأكد من إزالتها من هاتفك. ومع ذلك، قبل الإزالة، تأكد من أن البيانات المخزنة آمنة.

إزالة بطاقة «سيم» وبيانات بطاقة «سيم» الإلكترونية

من البديهي إخراج بطاقة (سيم) الخاصة بك. وأيضاً، إذا كنت تستخدم بطاقة (سيم) الإلكترونية، فلا تنس حذفها من إعدادات الهاتف.

النسخ الاحتياطي لتطبيق «واتس آب»

للحفاظ على محادثات (واتسآب) الخاصة بك قبل الانتقال إلى هاتف جديد، قم بإنشاء نسخة احتياطية للدردشة من خلال إعدادات (واتسآب) على غوغل.

إزالة التشفير قبل إعادة ضبط الجهاز

قبل البدء في إعادة ضبط المصنع، تحقق مما إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك مشفراً أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تمكين التشفير يدوياً من خلال إعدادات الهاتف. يؤدي تشفير جهازك إلى زيادة صعوبة الوصول غير المصرح به إلى بياناتك بشكل كبير بعد إعادة ضبط المصنع.

إعادة ضبط المصنع

بمجرد تأكيد النسخ الاحتياطي لجميع الملفات المهمة على هاتفك والتأكد من التشفير، تابع عملية إعادة ضبط المصنع. سيؤدي هذا الإجراء إلى مسح جميع البيانات من هاتفك الذكي.

