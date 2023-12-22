9 أشياء عليك فعلها قبل بيع هاتفك الخاص

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قبل بيع هاتف أندرويد الخاص بك، هناك تسعة أشياء عليك القيام بها، لتجنّب أي خسارة مالية أو تسريب صورك ورسائلك الخاصة وغير ذلك؛ وفق ما أورد موقع (غادجيتس ناو)، تتمثل في التالي:
حذف جميع تطبيقاتك المصرفية
تأكد من حذف جميع التطبيقات المصرفية الموجودة على الهاتف، لتجنب خطر سرقة بياناتك المصرفية عبرها.
مسح سجلات المكالمات والرسائل
كما هو الحال مع النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك، لديك خيار تأمين رسائلك وسجلات المكالمات. استخدم برامج الطرف الثالث، مثل SMS Backup and Restore
التخزين السحابي
اختر نسخة احتياطية سحابية باستخدام خدمات مثل صور غوغل، أو غوغل درايف، أو وان درايف من مايكروسوفت، أو أي خدمة سحابية ذات سمعة طيبة.
النسخ الاحتياطي على محرك أقراص خارجي
على الرغم من أن نظام النسخ الاحتياطي السحابي يتسم بالسلاسة وسهولة استعادة البيانات، إلا أن طريقة النسخ الاحتياطي على محرك الأقراص الخارجي يمكن أن توفر طبقة إضافية من أمان البيانات.
تسجيل الخروج وإزالة جميع الحسابات
يؤدي إجراء إعادة ضبط المصنع على الهاتف الذكي إلى مسح جميع البيانات، لكنه لا يقوم بتسجيل خروجك تلقائياً من حساباتك في غوغل. لذلك، من الضروري تسجيل الخروج يدوياً من جميع حسابات غوغل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت قبل البدء في إعادة ضبط المصنع.
إزالة بطاقة «مايكرو إس دي»
إذا كنت تستخدم بطاقات (مايكرو إس دي)، فتأكد من إزالتها من هاتفك. ومع ذلك، قبل الإزالة، تأكد من أن البيانات المخزنة آمنة.
إزالة بطاقة «سيم» وبيانات بطاقة «سيم» الإلكترونية
من البديهي إخراج بطاقة (سيم) الخاصة بك. وأيضاً، إذا كنت تستخدم بطاقة (سيم) الإلكترونية، فلا تنس حذفها من إعدادات الهاتف.
النسخ الاحتياطي لتطبيق «واتس آب»
للحفاظ على محادثات (واتسآب) الخاصة بك قبل الانتقال إلى هاتف جديد، قم بإنشاء نسخة احتياطية للدردشة من خلال إعدادات (واتسآب) على غوغل.
إزالة التشفير قبل إعادة ضبط الجهاز
قبل البدء في إعادة ضبط المصنع، تحقق مما إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك مشفراً أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تمكين التشفير يدوياً من خلال إعدادات الهاتف. يؤدي تشفير جهازك إلى زيادة صعوبة الوصول غير المصرح به إلى بياناتك بشكل كبير بعد إعادة ضبط المصنع.
إعادة ضبط المصنع
بمجرد تأكيد النسخ الاحتياطي لجميع الملفات المهمة على هاتفك والتأكد من التشفير، تابع عملية إعادة ضبط المصنع. سيؤدي هذا الإجراء إلى مسح جميع البيانات من هاتفك الذكي.
MENAFN22122023000151011027ID1107648730