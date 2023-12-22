مشاركو دورة القادة أمام الإعلام يطَّلعون على منهجيات التعلم التفا

MENAFN - Khaberni) خبرني - اطّلع مشاركون في دورة“القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين” المُنَظَّمَة من قبل معهد تدريب الإعلام العسكري، على نوع التجربة الدراسية التي توفرها كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط لطلبتها، بما في ذلك منهجيات التعلم التفاعلية، والمحاكاة الواقعية، وغرف صناعة الأخبار ومؤثرات السينما في مبنى كلية الإعلام الجديد.

وفي هذا الصدد، أكد الوفد خلال جولته لمرافق الكلية الأكاديمية، والتكنولوجية، متانة العلاقة التي تربطه بالجامعة، فهي ليست مجرد مؤسسة أكاديمية فحسب، بل مؤسسة وطنية راسخة ولديها إسهاماتها التي لا تخفى على أحد، مضيفًا أن التقاطع الحاصل بين الاستراتيجية العسكرية، والممارسات الأكاديمية المعاصرة سببه الإدراك الحتمي لأهمية الاطلاع على التجارب التعليمية المثرية.

وأوضح الوفد أهمية تكييف الاستراتيجيات العسكرية مع المشهد العالمي المتغير باستمرار، حيث يلعب الاتصال دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام، والتأثير على عملية صنع القرار، وتنفيذ العمليات الفعّالة.

من جانبها، قالت عميدة الكلية الدكتورة حنان الشيخ إن للجامعة علاقة فريدة من نوعها مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، مضيفةً أن كلية الإعلام تعمل جاهدة على تنمية جيل جديد من الصحافيين الذين يمتلكون مهارات رواية الحقائق، واستراتيجيات التفكير النقدي اللازمة لتحليل المعلومات، وتفسيرها، وإيصالها بشكل فعّال.

وأوضحت أن للكلية سمعتها ومكانتها في الأوساط الأكاديمية، وفي ميادين سوق العمل، فهي تمنح طلبتها أرفع مستويات التعليم من خلال استوديوهاتها المتطورة، وغرف محاكاة الأخبار، وصناعة المؤثرات.

وفي ختام الزيارة التي اشتملت على جولة لمركز التدريب الاعلامي تخللها تمارين إذاعية، ومقابلات تلفزيونية لجميع مشاركي الدورة، حاكت فرضيات واقعية للعمل الصحافي، شكر الوفد القائمين في الجامعة على حفاوة الاستقبال، والتعاون الفريد من نوعه مع معهد تدريب الاعلام العسكري.

