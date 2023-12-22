Friday, 22 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركو دورة القادة أمام الإعلام يطَّلعون على منهجيات التعلم التفا

12/22/2023 9:27:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اطّلع مشاركون في دورة“القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين” المُنَظَّمَة من قبل معهد تدريب الإعلام العسكري، على نوع التجربة الدراسية التي توفرها كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط لطلبتها، بما في ذلك منهجيات التعلم التفاعلية، والمحاكاة الواقعية، وغرف صناعة الأخبار ومؤثرات السينما في مبنى كلية الإعلام الجديد.

وفي هذا الصدد، أكد الوفد خلال جولته لمرافق الكلية الأكاديمية، والتكنولوجية، متانة العلاقة التي تربطه بالجامعة، فهي ليست مجرد مؤسسة أكاديمية فحسب، بل مؤسسة وطنية راسخة ولديها إسهاماتها التي لا تخفى على أحد، مضيفًا أن التقاطع الحاصل بين الاستراتيجية العسكرية، والممارسات الأكاديمية المعاصرة سببه الإدراك الحتمي لأهمية الاطلاع على التجارب التعليمية المثرية.

وأوضح الوفد أهمية تكييف الاستراتيجيات العسكرية مع المشهد العالمي المتغير باستمرار، حيث يلعب الاتصال دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام، والتأثير على عملية صنع القرار، وتنفيذ العمليات الفعّالة.

من جانبها، قالت عميدة الكلية الدكتورة حنان الشيخ إن للجامعة علاقة فريدة من نوعها مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، مضيفةً أن كلية الإعلام تعمل جاهدة على تنمية جيل جديد من الصحافيين الذين يمتلكون مهارات رواية الحقائق، واستراتيجيات التفكير النقدي اللازمة لتحليل المعلومات، وتفسيرها، وإيصالها بشكل فعّال.

وأوضحت أن للكلية سمعتها ومكانتها في الأوساط الأكاديمية، وفي ميادين سوق العمل، فهي تمنح طلبتها أرفع مستويات التعليم من خلال استوديوهاتها المتطورة، وغرف محاكاة الأخبار، وصناعة المؤثرات.

وفي ختام الزيارة التي اشتملت على جولة لمركز التدريب الاعلامي تخللها تمارين إذاعية، ومقابلات تلفزيونية لجميع مشاركي الدورة، حاكت فرضيات واقعية للعمل الصحافي، شكر الوفد القائمين في الجامعة على حفاوة الاستقبال، والتعاون الفريد من نوعه مع معهد تدريب الاعلام العسكري.

MENAFN22122023000151011027ID1107648675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث