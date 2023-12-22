أكثر من 5 ملايين دولار.. أنس جابر في قائمة أعلى الرياضيات دخلاً

كانت لاعبة التنس البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياَ بين لاعبات التنس المحترفات، هي الرياضية الأعلى دخلاً في عام 2023، حيث حققت 23.9 مليون دولار.

وضمت قائمة (فوربس) للرياضيات العشرين الأعلى أجراً في الموسم، 12 لاعبة تنس، في مقدمتهن الفائزة بالبطولة الختامية وبخمس بطولات أخرى في عام 2023، بما في ذلك رولان جاروس، بينما حلت التونسية أنس جابر في المرتبة الـ 18.

والمفاجأة أن المركز الثاني في التصنيف، كان من نصيب المتزلجة الصينية الحرة إيلين جو، التي بلغ دخلها 22.1 مليون دولار، على الرغم من أن عارضة الأزياء الأمريكية التي تنافس في مسابقات التزلج باسم الصين، حققت من المنافسات الرياضية 100 ألف دولار فقط، لكن في المقابل حصلت على 22 مليون دولار، من عقود دعائية مع علامات تجارية مختلفة، مثل "Louis Vuitton" و"Victoria's Secret".

وتحتل 8 لاعبات تنس أخريات المراكز التالية في قائمة العشر الأوليات:

الأمريكية كوكو جوف (21.7 مليون)، والبريطانية إيما رادوكانو (15.2)، واليابانية نعومي أوساكا (15 مليونا، جميعهم خارج الملعب لأنها كانت بعيدة عن الملاعب بسبب الحمل والولادة)، والبيلاروسية أرينا سابالينكا (14.7)، والأمريكيتان جيسيكا بيجولا (12.5)، وفينوس ويليامز (12.2، رغم مشاركتها في بطولات قليلة جدا)، والكازاخية إيلينا ريباكينا (9.5)، والكندية ليلى فيرنانديز (8.8).

وضمن المراكز العشرين الأولى، جاءت أيضاً ثلاث لاعبات تنس أخريات هن، الصينية كينوين تشانج في المركز الخامس عشر بـ 7.2 ملايين دولار، التونسية أنس جابر في المرتبة الثامنة عشر (5.7 ملايين)، وماركيتا فوندروسوفا في المركز العشرين (5.2).

وتبرز أيضاً في القائمة لاعبة كرة القدم الأمريكية المعتزلة، ميغان رابينو، التي حلت في المركز الحادي عشر بـ 8.2 ملايين دولار.

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