طرق دبي تبحث الإطار القانوني للنقل الذكي



نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى القانوني الرابع تحت عنوان "الإطار القانوني للنقل الذكي" لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بالنقل الذكي والذكاء الاصطناعي وتوظيفه عبر التطبيقات التي تعمل في مجال النقل والمواصلات.

وقال شهاب حمد بو شهاب مدير إدارة تنفيذي إدارة الشؤون القانونية في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، إن المنتدى سلط الضوء على أهمية استشراف مستقبل النقل الذكي وتوفيره عبر التطبيقات الذكية والمنصات الالكترونية وتطوير منظومة تشريعية مرنة تتناسب مع الوضع الحالي وتستشرف المستقبل وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للعملية التشغيلية للنقل الذكي وتوفير الإطار القانوني اللازم.

وأضاف، أن المنتدى تناول محاور عن أهمية النقل الذكي عبر التطبيقات الذكية في الدولة، والنقل الذكي في التشريعات، والمسؤولية المدنية الناشئة عن النقل الذكي والأثر القانوني في تطوير واستدامة النقل الذكي.

وتحدث المشاركون في المنتدى، عن الاستخدام الأمثل لبيانات الطرق وحركة المرور من أجل تحسين قدرة شبكة الطرق وجعلها أكثر أمانًا، والمحافظة على استمرارية خدمات أنظمة النقل الذكية لإدارة حركة المرور، واستدامة وتطوير تطبيقات أنظمة النقل الذكية للسلامة والأمن على الطرق بالإضافة لاستخدام تقنيات ذكية للربط بين المركبة ذاتية القيادة والبنية التحتية للنقل.

وتناول المؤتمر، محور حماية البيانات الشخصية وتأمين استخدام معلومات الجهات الحكومية، حيث يؤدي استخدام تلك المعلومات في تقنيات النقل الذكي إلى اطلاع الغير عليها واستخدامها بطريقة غير قانونية، مما يتوجب أن تكون تقنيات النقل الذكي محمية.

وتضمنت توصيات الجلسات النقاشية للمنتدى، موائمة الخدمات مع تقنيات النقل الذكي عبر الوسائط الالكترونية والتطبيقات الذكية من أجل تطوير منظومة النقل والمواصلات، والعمل على تحديث التشريعات لتنظيم الإجراءات والمتطلبات القانونية للنقل الذكي عبر الوسائط الالكترونية والتطبيقات الذكية من خلال تحديث السياسات والآليات والإجراءات لمواكبة التقنيات الحديثة والمعاصرة في خدمة النقل العام في الإمارة، وأهمية وضع استراتيجية للاستخدام الأمثل لبيانات الطرق وحركة المرور، واستمرارية خدمات أنظمة النقل الذكية لإدارة حركة المرور، ووضع استراتيجيات بشأن استخدام تطبيقات النقل الذكية للسلامة والأمن على الطرق، والربط بين المركبة الذكية والبنية التحتية للنقل في إطار قانوني.









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