بحضور شركائها الاستراتيجيين.. شرطة دبي تناقش تأمين احتفالات رأس السنة 2024

ترأس سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من قطاع المراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، لمناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

حضر الاجتماع العميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، والدكتورة ميثاء بن عيسى بوحميد، مدير إدارة الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنال إبراهيم حاجي، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الشركاء من قطاع المراكز التجارية ومسؤولين الأمن من مختلف الجهات المشاركة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات واستفسارات الشركاء ومناقشة التحديات، ومواقع الفعاليات والألعاب النارية، وإجراءات الشرطة السياحية، إلى جانب التطرق لمشروع أمن المجمعات السكنية، وإجراءات العمليات ومراكز الاتصال.

كما تم عرض الخطط المشتركة من مختلف الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات التي من المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجمهور، لمتابعة الاحتفالات التي ستنطلق في مناطق مختلفة من إمارة دبي.

ورحب سعادة اللواء خليل المنصوري في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، لاسيما وأنها تشهد كثافة كبيرة من الجمهور في مواقع مختلفة من دبي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وضعت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار.

وأوضح سعادته أن تكاتف وتعاون الجميع يعد من الأمور الأساسية لإنجاح الاحتفالات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دبي، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، حيث يُشكّل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات خلال احتفالات رأس السنة، إذ من المتوقع حضور أعداد كبيرة من المتابعين للفعاليات المقامة في أنجاء مختلفة من إمارة دبي.

من جانبها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد عن شكرها للقيادة العامة لشرطة دبي، على جهودها الأمنية والشرطية المبذولة في تأمين كافة الأنشطة والفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدة أهمية الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المختلفة للتخطيط لتنظيم كبرى الفعاليات التي تستضيفها وتنظمها دبي على مدار العام، لا سيما احتفالات رأس السنة التي تشهد كل عام اعداداً متزايدة من الجمهور والسياح من جميع أنجاء العالم.

كما أكدت أهمية التنسيق مع الجهات الإعلامية لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لتنظيم الفعاليات ذات الطابع العالمي والتي تشهد اهتماماً دولياً من جميع وسائل الإعلام العالمية التي تنقل احتفالات دبي في مقدمة أخبارها أسوة ببقية العواصم العالمية الشهيرة.

- تمرين الطاولة..

ونفذت لجنة تأمين الفعاليات في دبي بالتعاون مع مركز المرونة في شرطة دبي تمرين "الطاولة" الداخلي، استعداداً لفعالية ليلة السنة الميلادية الجديدة 2024، بمشاركة مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية والشركاء في دبي، بحضور كل من اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وممثلي الجهات الحكومية والشبه حكومية والشركاء المشاركة بالتمرين الذي أقيم في الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

ورحّب اللواء الفلاسي بجميع المشاركين، وقدّم شرحاً للمراحل التي ستمر بها محاور التمرين، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى أهمية هذه التمارين في رسم السيناريوهات الخاصة بالأزمات المحتمل حدوثها في المنطقة، وقياس مدى جاهزية الجهات والفرق المعنية في التعامل مع مثل هذه الواقف، ومن ثم تم عرض سيناريوات المحتملة كتمرين وهمي مشترك بين الجهات المعنية، جاء على عدة مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث.

وفي ختام اجتماع شرطة دبي، حث اللواء المنصوري مختلف الجهات المعنية على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الجمهور من الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية بصورة آمنة ومشرفة تعكس مكانة دبي ودولة الإمارات على مستوى العالم.





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