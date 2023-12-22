الأسهم المحلية تضيف 52 مليار درهم لرأسمالها السوقي في أسبوع إدراج «بيورهيلث»

عززت أسواق الأسهم المحلية، رأسمالها السوقي خلال تداولات الأسبوع الجاري بعدما أضافت نحو 52 مليار درهم بالتزامن مع إدراج أسهم "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.543 مليارات درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.595 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.917 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 14.3 مليار درهم موزعة بواقع 13.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و855.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 102 ألف صفقة.

ويأتي الارتفاع الكبير في مستويات السيولة نتيجة تنفيذ 46 صفقة كبيرة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بقيمة 8.05 مليارات درهم موزعة على عدد 150.2 مليون سهم.

وشملت الصفقات الكبيرة 44 صفقة على أسهم "العالمية القابضة" بقيمة 4.45 مليارات درهم عبر 11.1 مليون سهم بسعر 399.5 درهما، وصفقتين على أسهم "الفا ظبي القابضة" بقيمة 3.59 مليارات درهم من خلال 139.1 مليون سهم بسعر 25.86 درهما.





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