أداء استثنائي لـ «فلاي دبي» خلال 2023

نجحت «فلاي دبي» في تحقيق أداء استثنائي خلال العام 2023، كما واصلت دورها المحوري في تسهيل تدفق حركة السياحة وخدمة الأسواق الجديدة متحلية بتقديم خدمات ممتازة للمسافرين.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ «فلاي دبي» تعليقاً على إنجازات الناقلة في 2023: «كان هذا العام عاماً استثنائياً آخر مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الناقلة. هذه الإنجازات تعكس الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحت في أداء مالي قوي آخر عندما أعلنا عن أرباح قياسية لعام 2022. هذا الأداء أعطانا دفعة إلى الأمام لتجاوز ما حققناه خلال العام الماضي».

وحول أبرز الإنجازات خلال العام 2023، نجد أن «فلاي دبي» وقعت اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من طيران كندا ويونايتد إيرلاينز، لتنضم بذلك إلى شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع «طيران الإمارات». وتوفر هذه الشراكات للمسافرين رحلات متابعة سلسلة ومرنة لاستكشاف المنطقة وخارجها.

وقد حصلت «فلاي دبي» على أربع جوائز تقديرية في الصناعة خلال 2023، مما يعكس نمو ونضوج نموذج أعمال الشركة وهي: جائزة «شركة طيران العام» في حفل توزيع جوائز «افياتور الشرق الأوسط»، وتصنيف «أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسة»، وتكريم الناقلة ضمن الدورة الثانية والعشرين لجوائز «بزنس ترافلير» الشرق الأوسط، وجائزة «المرونة»، وهي جائزة قطاع الشحن الجوي.

وخلال عام 2023، تقدمت «فلاي دبي» بطلبيتها الرابعة للطائرات منذ تأسيسها في عام 2008 مستندة إلى نجاح نموذج أعمالها. كما نقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها هذا الصيف، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022.

وانضمت 13 طائرة من «بوينغ 737 ماكس» إلى أسطول «فلاي دبي» في 2023.



كما احتفلت «فلاي دبي» بمرور 14 عاماً على انطلاق عملياتها من مقرها في دبي.

وافتتحت «فلاي دبي» 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقاً. وأبرز تلك الوجهات عشق أباد والقاهرة سفينكس وكورفو (موسمية) وميلان بيرغامو وموغاديشو ونيوم واولبيا (موسمية) وباتايا وكرابي وشيمكنت وسانت بطرسبيرغ.

ونمت أعداد موظفي الناقلة بنسبة 19 % مقارنة بالعام الذي سبقه. وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً يتألف من 84 طائرة من «بوينغ 737» منها 55 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» و29 طائرة من «بوينغ 800-737» الجيل الجديد.

وتقدمت «فلاي دبي» بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر». وتشغل الناقلة رحلات إلى 54 دولة ضمن نطاق رحلات طيران مدتها سبع ساعات.

ووقعت «فلاي دبي» صفقة مع شركة «CAE» أعلنت من خلالها عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة الطيران الكامل بقيمة 56 مليون دولار والتي من المقرر افتتاحها بحلول 2025.

وافتتحت «فلاي دبي» 75 وجهة لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر من دبي أو دولة الإمارات. ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وأعلنت «فلاي دبي» عن خططها لإنشاء منشأة إصلاح وصيانة الطائرات بقيمة 190 مليون دولار في دبي الجنوب. ومن المقرر افتتاح أول المنشأة بحلول عام 2026. كما وقعت الناقلة اتفاقية خدمات لـ 222 محركاً من طراز «سي أف أم – ليب» في معرض دبي للطيران 2023.

وأعلنت «فلاي دبي» عن أرباح قياسية بلغت 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

واستقطبت «فلاي دبي» أكثر من 1000 من المواهب الجديدة للعمل في مختلف الأقسام في عام 2023.

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