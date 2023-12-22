الشرطة تسعى إلى فهم دوافع مطلق النار في جامعة في براغ

تحاول الشرطة الجمعة فهم الأسباب التي دفعت طالباً إلى قتل 14 شخصاً في جامعة تشارلز في براغ، في أسوأ هجوم تشهده جمهورية التشيك في تاريخها الحديث.

وأقام السكّان نصباً تذكارياً مرتجلاً خارج الجامعة من الشموع والزهور تكريمًا لذكرى الضحايا، بينما واصلت الشرطة تحقيقاتها في الحرم الجامعي الواقع في الوسط التاريخي لمدينة براغ.

وقتل الطالب البالغ من العمر 24 عاماً، 13 شخصاً وجرح 25 آخرين، قبل أن ينتحر.

وقال وزير الداخلية فيت ركوسان للتلفزيون العام التشيكي الجمعة "نعرف هوية القتلى الـ14. إنّهم 13 ضحية للمسلّح المجنون، وهو نفسه"، وذلك في تراجع عن الحصيلة السابقة التي أفادت عن مقتل 14 شخصاً.

في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة حداداً وطنياً في 23 ديسمبر بينما دُعي السكان إلى الوقوف دقيقة صمت في منتصف النهار.

ترسانة ضخمة

من جهته، أشار قائد الشرطة مارتن فودراسيك إلى أنّ القاتل الذي لم يكن معروفاً للسلطات، كان يملك "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة"، موضحاً أنّ التحرّك السريع للشرطة حال دون وقوع مذبحة أكبر.

وقُتل كلّ الضحايا داخل المبنى، وكان من بينهم زملاء للقاتل في الجامعة.

وقال فوندراسيك إن الشرطة بدأت تبحث عن المهاجم حتى قبل وقوع إطلاق النار، بعد العثور على جثة والده في بلدة هوستون غرب براغ.

وأوضح أن مطلق النار "توجه إلى براغ قائلاً إنه يريد الانتحار"، رافضاً التأكيد ما إذا كان قد قتل والده بالفعل.

وفتشت الشرطة في البداية مبنى كلية الفنون حيث كان يفترض أن يحضر القاتل أحد الفصول لكنه توجه إلى مبنى آخر قريب، ولم تعثر عليه الشرطة في الوقت المناسب.

وتقع الكلية في الوسط التاريخي للعاصمة براغ، بالقرب من مواقع سياحية رئيسية مثل جسر تشارلز الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ14 وساحة المدينة القديمة.

وعلمت الشرطة بحدوث إطلاق النار في حوالي الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش وأرسلت وحدة تدخّل على الفور.

بعد عشرين دقيقة، عُثر على مطلق النار ميتاً.

ولفت فوندراسيك إلى أنّ القاتل استوحى عمله من "قضية مماثلة في روسيا"، من دون الخوض في التفاصيل.

وقال فوندراسيك إنّ الشرطة تشتبه في أنّ المسلّح ذاته قتل شاباً وابنته البالغة من العمر شهرين أثناء نزهة في إحدى غابات الضواحي الشرقية لبراغ في 15 ديسمبر.

ووصل التحقيق في هذه الجريمة إلى طريق مسدود، إلى حين العثور على أدلة في هوستون تربط مطلق النار بهذه الجريمة.

عمل لا مبرّر له

وعبر المسؤولون السياسيون المحليون والدوليون عن مواساتهم وتضامنهم مع أهالي الضحايا بعد الهجوم.

وقال رئيس الحكومة التشيكية بيتر فيالا، إنّ "لا شيء يمكن أن يبرّر هذا العمل المروّع"، مقدماً تعازيه للعائلات المكلومة.

من جهته، قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه، مندّداً في الوقت ذاته بعمل "لا مبرّر له".

كذلك قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيهم.

وأكد راكوسان أنّه ليس هناك أي صلة بين إطلاق النار و"الإرهاب الدولي"، موضحاً أنّ الطالب تصرّف بمفرده.

في العام 2015، قتل رجل يبلغ من العمر 63 عاماً سبعة رجال وامرأة قبل أن يقتل نفسه في مطعم في مدينة أوهير سكي برود في جنوب شرق البلاد.

وفي العام 2016، قتل رجل ستة أشخاص في غرفة انتظار في مستشفى في مدينة أوسترافا في شرق البلاد، حيث توفيت امرأة أخرى بعد أيام. وانتحر القاتل أيضاً.





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