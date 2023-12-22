ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي السوبر ليج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا، بشأن موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليج)، بعد يومًا من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمًا بتأييد إقامة المسابقة، لكن إدارة الريدز كشفت عن رفضها المشاركة في البطولة، على خطى عدة أندية أوروبية آخرى، كانت قد أعلنت عن الموقف ذاته خلال الساعات الماضية.
وبذلك ينضم ليفربول لكبار الأندية الإنجليزية التي رفضت المشاركة في البطولة من خلال بيان رسمي، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت أمس الخميس حكمها في النزاع القضائي الذي نشب بين أندية ريال مدريد وبرشلونة من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جهة أخرى بسبب مسابقة دوري السوبر ليج الأوروبي.
وكشفت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أساءا استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.
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