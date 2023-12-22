ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي السوبر ليج

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا، بشأن موقفه من بطولة دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليج)، بعد يومًا من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمًا بتأييد إقامة المسابقة، لكن إدارة الريدز كشفت عن رفضها المشاركة في البطولة، على خطى عدة أندية أوروبية آخرى، كانت قد أعلنت عن الموقف ذاته خلال الساعات الماضية.



وبذلك ينضم ليفربول لكبار الأندية الإنجليزية التي رفضت المشاركة في البطولة من خلال بيان رسمي، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت أمس الخميس حكمها في النزاع القضائي الذي نشب بين أندية ريال مدريد وبرشلونة من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جهة أخرى بسبب مسابقة دوري السوبر ليج الأوروبي.

وكشفت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أساءا استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.

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