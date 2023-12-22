مكتوم بن محمد يحضر أفراح الفلاسي في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد عيد بالكوس الفلاسي، بمناسبة زفاف نجليه محمد على كريمة سعيد أحمد بن حميدان الفلاسي، وعبدالله على كريمة مطر عبد الله بالرفيعة الفلاسي.
وهنّأ سموه، العريسين وذويهم، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22122023000110011019ID1107648666
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.