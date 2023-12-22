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مكتوم بن محمد يحضر أفراح الفلاسي في دبي

12/22/2023 9:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد عيد بالكوس الفلاسي، بمناسبة زفاف نجليه محمد على كريمة سعيد أحمد بن حميدان الفلاسي، وعبدالله على كريمة مطر عبد الله بالرفيعة الفلاسي.

وهنّأ سموه، العريسين وذويهم، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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