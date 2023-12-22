300 بحار يتنافسون غداً في سباق آل مكتوم لقوارب التجديف 30 قدماً

يقام غداً السبت، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ27، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، آخر بطولات النادي في عام 2023.

يشارك في السباق 300 بحار خاضوا جولتين مؤهلتين نظمهما النادي في 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري، تأهل بعدها 20 قاربا للمشاركة في الشوط المحلي و10 قوارب لخوض سباق الشوط المفتوح للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويبلغ طول السباق 2.3 كيلومتر في مسار انسيابي بقناة دبي المائية.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كافة التجهيزات لإنجاح هذا السباق الذي تحول إلى "كرنفال تراثي خليجي" كبير بمشاركة العديد من الجهات.

ونوه إلى أن السباق يتضمن فعاليات مصاحبة من بينها معرض القوارب الحديثة والذي سينظم بالشراكة مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، علاوة على عروض موسيقية وأنشطة ثقافية واجتماعية.

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