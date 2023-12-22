صدمة لعشاق الدون..رونالدو خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم !



مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة FourFourTwo بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمة

وعلى الرغم من تسجيله 34 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

بالمقابل ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، بعد مغادرة باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين سجل 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وتصدر القائمة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الأول متقدما على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ثم هاري كين نجم إنجلترا وبايرن ميونخ في المركز الثالث، واحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع، وفقاً لروسيا اليوم.

وانتقل بيلينغهام، البالغ 20 عاما، إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

ويتصدر بيلينغهام حاليا سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بتسجيله 13 هدفا في 15 مباراة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن المركز الثامن على قائمة اللاعبين الأفضل بالعالم.

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