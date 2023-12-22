شتانا في حتّا يشهد إقبالاً كبيراً بفعاليات مجتمعية ورياضية منوّعة

ضمن حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي الثالث، تشهد النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتّا، من تنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.. إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لمتابعة فعالياته المجتمعية والثقافية المتنوعة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية المختلفة التي يتخللها الحدث الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوفر المهرجان لمحبي رياضة الهايك "المشي في الجبال" والمغامرة فرصة لممارسة هذه الرياضة والاستمتاع بطبيعة حتّا الخلابة من خلال رحلة جبلية مشوّقة بين معالم المنطقة السياحية والتاريخية تمتد لمسافة سبعة كيلومترات، وتبدأ فعاليات الهايك التي تقدمها شركة "H.A.T- حتّا" غداً السبت اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً.

كما يمكن للمهتمين وعشاق ممارسة الرياضة الانطلاق في مغامرة لا مثيل لها للياقة البدنية على درجات ستورم الجبلية، والاستمتاع بأجواء مهرجان #شتانا_في_حتّا من خلال المرور على المعالم الطبيعية الفريدة التي تتميز بها سهول وجبال حتّا في جولة واحدة تبدأ من الساعة 10 صباحًا، حيث تجمع رياضة الدرجات الجبلية بين اللياقة البدنية والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الخلابة.

وسيتضمن "شتانا في حتّا" عرضًا مخصصًا للدراجات الهوائية سيتم تنظيمه "الأحد" 24 ديسمبر من الساعة 8- 10 صباحًا، وسينطلق 20 مشاركاً من نادي الخوانيج للدراجات، عبر المناظر الطبيعية الخلابة من قلب منطقة حتّا في طريقهم إلى بحيرة "ليم" التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات وتعتبر أحد المعالم الرئيسية لمنطقة حتّا ونقطة التقاء لعدد من الفعاليات.

ويتخلل المهرجان مسيرة للدراجات النارية سيشارك فيها 30 من الدراجين الذين سينطلقون على دراجاتهم من نادي "دبي رايدر للدراجات النارية" إلى منطقة حتّا للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان يوم 29 ديسمبر الجاري، في رحلة مشوقة ليجتمعون معاً في مقر المهرجان.

وسيشهد "شتانا في حتّا" يوم 30 ديسمبر عرضاً رائعاً للسيارات الكلاسيكية ينطلق من دبي في تمام الساعة 7 صباحًا، للوصول إلى مقر المهرجان في حتّا، وسيضم الموكب الذي يقوده عشاق السيارات القديمة تحت شعار Flat12، العديد من الطرازات النادرة التي يتم عرضها في المناسبات والفعاليات الخاصة وتشهد إقبالاً ومتابعة كبيرة لاسيما من المهتمين بتلك الهواية.



قيمة مضافة..

وحول الفعاليات المجتمعية قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان #شتانا_في_حتّا " يُشكّل الحدث في نسخته الأولى فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشتهر بها دبي خلال هذا الوقت من السنة، لاسيما في منطقة حتا بما تحتويه من مناظر طبيعية فريدة ومميزة، وهو ما يكسب المهرجان قيمة مضافة في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد من أكثر مناطق الجذب السياحي أهمية في دبي ومن المعالم السياحية المهمة في دولة الإمارات، ويحرص على زيارتها المواطنون والمقيمون كذلك السياح القادمين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم".



وأضافت " تم اختيار الفعاليات المجتمعية التي تتضمنها أجندة المهرجان من قبل اللجنة التنظيمية، لتتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، انطلاقاً من الهدف الرئيس لمهرجان وهو إسعاد الزوار والترويج لمنطقة حتا، بفعاليات وأنشطة تعكس هوية وثقافة المكان وتفرده، ونحن سعداء بمستوى الإقبال الذي شهده المهرجان في نسخته الأولى من قبل لاسيما من جانب العائلات التي حرصت على اصطحاب أطفالهم، وحرصهم على المشاركة في أنشطته المختلفة والاستمتاع بأجوائه المميزة".

حملة وجهات دبي..



وجهات دبي هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة. وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى حملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن أحدث الاحصائيات تشير إلى تصدّر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية في سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل وجهات الشمس الشتوية على مستوى العالم، بما تتمتع به المدينة من مقومات جذب متنوعة.

وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع "بارك سليب فلاي" الأمربكي،. تصدّرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث "غوغل" عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز