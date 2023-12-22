نيويورك تايمز: 5000 قنبلة إم كي-84 من أميركا لإسرائيل منذ أكتوبر

نيويورك تايمز: 5000 قنبلة إم كي-84 من أميركا لإسرائيل منذ أكتوبر
التاريخ
12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن أرسلت لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 5 آلاف قنبلة "إم كي-84" التي يبلغ وزنها 2000 رطل.
وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مصادر- أن البنتاغون زاد شحنات لإسرائيل من القنابل الصغيرة "الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة".
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