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نيويورك تايمز: 5000 قنبلة إم كي-84 من أميركا لإسرائيل منذ أكتوبر

12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن أرسلت لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 5 آلاف قنبلة "إم كي-84" التي يبلغ وزنها 2000 رطل.
وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مصادر- أن البنتاغون زاد شحنات لإسرائيل من القنابل الصغيرة "الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة".

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