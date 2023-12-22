قائد إسرائيلي سابق: من يعتقد أن صواريخ غزة ستتوقف فهو مخطئ

قائد إسرائيلي سابق: من يعتقد أن صواريخ غزة ستتوقف فهو مخطئ
التاريخ
12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القائد السابق للمنطقة الوسطى آفي مزراحي، قوله إن "هزيمة حركة حماس شعار كبير جدا".
وقال إن من يعتقد أن إطلاق الصواريخ من غزة سيتوقف بعد ذلك "فهو مخطئ"، مضيفا: "يجب أن نكون واقعيين ونعيد تحديد أهداف الحرب".
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