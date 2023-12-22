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قائد إسرائيلي سابق: من يعتقد أن صواريخ غزة ستتوقف فهو مخطئ

12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القائد السابق للمنطقة الوسطى آفي مزراحي، قوله إن "هزيمة حركة حماس شعار كبير جدا".

وقال إن من يعتقد أن إطلاق الصواريخ من غزة سيتوقف بعد ذلك "فهو مخطئ"، مضيفا: "يجب أن نكون واقعيين ونعيد تحديد أهداف الحرب".

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