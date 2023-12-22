حزب الله يعلن استهداف جنود وآليات إسرائيلية بموقع المنارة

حزب الله يعلن استهداف جنود وآليات إسرائيلية بموقع المنارة
التاريخ
12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بـ"الأسلحة المناسبة".
وقبل قليل، أعلن الحزب استهدافه قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدافه تجمعا لضباط وجنود في "مستعمرة إيفن مناحم"، وأنه أوقع "إصابات مؤكدة".
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