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حزب الله يعلن استهداف جنود وآليات إسرائيلية بموقع المنارة

12/22/2023 9:16:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بـ"الأسلحة المناسبة".


وقبل قليل، أعلن الحزب استهدافه قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدافه تجمعا لضباط وجنود في "مستعمرة إيفن مناحم"، وأنه أوقع "إصابات مؤكدة".

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