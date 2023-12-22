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بدء مرحلة الفحص التجريبي للخدمات الإلكترونية ببلدية جرش

12/22/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم، إنه تم البدء بمرحلة الفحص التجريبي للخدمات الإلكترونية لرخص المهن والإعلانات.


وأضاف العتوم أنه تم الاطلاق التجريبي للخدمات الإلكترونية الخاصة برخص المهن والإعلانات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية في البلديات والمنفذ بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


وأشار إلى أن هذا المشروع جاء انسجاماً مع التوجيهات الملكية في أهمية تبسيط الإجراءات وأن يشعر المواطن بالفرق بالخدمات المقدمة، وهو المسؤول الحقيقي عن مدى تقييم هذه الخدمات ونجاحها، مشيراً إلى أن الخدمات شملت، تصديق عقد إيجار، وتقسيط رسوم الأبنية، والعوائد، وإيجارات ممتلكات البلدية، وخدمة الشكاوى والمقترحات وطلبات الصيانة والخدمات العامة، وترخيص أبراج الاتصالات، والأعمال الإنشائية، وإصدار مخطط موقع تنظيمي، وبراءة ذمة مالية على العقار، وطلب استرداد تأمينات وتصاريح المقاولين، وإصدار شهادة رصيف وتصريح خيم السيرك والخيم الرمضانية.

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