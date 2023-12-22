جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد تقيم أمسية طبية لصالح غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقامت جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد في نقابة الأطباء، أمس الخميس، أمسية تضامنية وعشاء تقشفيا خُصّص ريعه لصالح قطاع غزة من خلال لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء.



وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة عبير عناب "إن على بعد نحو 150 كيلو مترا من هنا يستشهد طفل كل عشرة دقائق وترتكب أكبر جرائم حرب عرفتها البشرية في هذا القرن على يد آخر احتلال في العالم".



وأضافت "أن هناك أصبح النساء والأطفال هدف الاحتلال الأول بعد أن عجز عن مقارعة رجال المقاومة الذين أوجعوا العدو وأفقدوه عقله"، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء سقطوا خلال العدوان، وسط صمت دولي، كشف زيف إنسانية الغرب الشريك في الجريمة والممول لها بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا التي تعبر عن عنصريته واجرامه.



وتساءلت "أين المعاهدات والمواثيق الدولية التي طالما تغنى بها العالم المتحضر لحماية المرأة والطفل، واستخدمها ذريعة لفرض أجنداته؟".



وأشارت إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق القطاع الطبي والصحي في غزة مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية التي يحتاجها النساء والأطفال فكانوا الأكثر تضررا من استهداف الاحتلال لها بغية تهجير سكان القطاع.



وتخلل الأمسية التي أدارتها عضو الهيئة الإدارية للجمعية الدكتورة أسيل الجلاد، كورال لأطفال، وفقرة لفرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني، وفقرة لفرقة بلدنا.



وأقيم على هامش الأمسية بازار خيري ومزاد على قطع فنية وتراثية لصالح جهود الإغاثة لقطاع غزة. وشارك في الأمسية عدد كبير من أعضاء الجمعية والجمعيات الطبية في نقابة لأطباء ومواطنون وأسرهم.