الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل اعتقال 8 من طواقمنا في مركز إسعاف شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل ثمانية من طواقهما من مركز إسعاف شمال غزة، وأنها دمرت مركبات الإسعاف وجزءا من المبنى الإداري للمركز.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال حاصرت مركز إسعاف جباليا في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس بالآليات والمركبات العسكرية، حيث كان يتواجد به 127 شخصا من المسعفين والمتطوعين والنازحين من عائلاتهم، إضافة لعدد من الجرحى.

وأضافت، نقلا عن مدير المركز محمد صلاح، أن جنود الاحتلال أبلغوا السكان المجاورين لفرع شمال غزة الكائن في منطقة دوار (زمو) شرق جباليا، بالتوجه إلى مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني باعتباره مركز نزوح، وفيما بعد نادوا على المتواجدين في المركز وطلبوا من مديره الخروج باتجاه الآليات العسكرية وتم إخضاعه لتحقيق ميداني.

وتابعت أن جيش الاحتلال طلب من مدير المركز إخراج النساء والأطفال تحت سن 15 عاما، والجرحى، وتوجيههم للذهاب إلى مدرسة الهاشمية مشيا، التي تبعد ما يقارب 4 كيلومترات عن المركز، ولاحقا أمر جنود الاحتلال مدير المركز بإخراج جميع الذكور المتواجدين بشكل منفرد وخلع الملابس قبل الاقتراب من الآليات العسكرية، وعددهم 47 شخصا، حيث تم تقييدهم جميعا ووضعهم خلف آلية عسكرية والسير بهم لمسافة

كيلومتر تقريبا باتجاه منطقة جبل الكاشف، ومن ثم اقتيادهم إلى منزل، وطلبوا منهم الجلوس على الأرض وسط تهديدهم وكيل الشتائم لهم، ومنعهم من قضاء الحاجة ودخول الحمام.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال اقتادت بعد ذلك، جميع المتواجدين إلى شاحنة، بعد إعادة تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم في وضع مهين لحوالي 4 ساعات، مع تعرض المتواجدين للضرب داخل الشاحنة، ومن ثم جرى إنزالهم والبدء بتحقيق ميداني مع الطاقم والنازحين والتعرف على هويات الموجودين لمدة ساعة تقريبا، قبل أن يتم الإفراج عن غالبية المعتقلين عند الساعة الثانية فجرا، في حين أبقت قوات الاحتلال على اعتقال 8 من متطوعي الهلال الأحمر حتى هذه اللحظة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال دمر جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وجميع مركبات الإسعاف المتواجدة في الفرع، بالإضافة إلى البوابة والمدخل والسور الخاص بالمركز.



