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أرتيتا يكشف تطورات إصابة محمد النني

12/22/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، آخر تطورات إصابة لاعبه المصري محمد النني.

وكان النني غادر مباراة إيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا الذي أقيم قبل 10 أيام، متأثراً بإصابة عضلية في أوتار الركبة، وغاب على أثرها عن مباراة برايتون الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا، إنه يأمل انضمام النني إلى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، موضحاً أنه سيخضع لفحص طبي، وسيتم تقييم حالته.

ويخوض أرسنال، مواجهة قوية أمام ليفربول، غداً السبت، في الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وانضم النني إلى القائمة المبدئية للمنتخب المصري التي تستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

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