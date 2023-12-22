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بعد قتله والده و14 شخصاً .. منفذ هجوم الحرم الجامعي بالتشيك يقتل نفسه بعد الحادث

12/22/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت شرطة التشيك أن المهاجم، الذي نفذ الهجوم، في جامعة "تشارلز" في براغ أمس الخميس، أطلق النار على نفسه، بعد أن قتل 14 شخصا، في أعنف حادث إطلاق نار، في تاريخ البلاد.


وحددت السلطات هويات جميع ضحايا المهاجم وهو طالب/24 عاما/، قتل أيضا والده، قبل أن يفتح النار على مبنى كلية الآداب بوسط المدينة، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.


كان رئيس الوزراء، بيتر فيالا ووزير الداخلية، فيت راكوسان، من بين العديد من أفراد الحكومة رفيعي المستوى، الذين انضموا إلى العشرات من الأشخاص، الذين أشعلوا الشموع ووضعوا الزهور، أمام مقر جامعة "تشارلز" حيث تم إقامة نصب تذكاري مؤقت للضحايا.


وأعلنت الحكومة يوم 23 ديسمبر، يوم حداد وطني، حيث سيتم دق أجراس الكنائس، بمختلف أنحاء البلاد، ظهرا تكريما للضحايا.

والمهاجم لم يكن لديه أي صلات بالإرهاب، حسب الشرطة.

كان قائد الشرطة مارتن فوندراسيك قد قال إن مسلحا أطلق النار داخل حرم جامعة بوسط العاصمة التشيكية براغ بعد ظهر أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل14 شخصا، على الأقل، وإصابة 25 آخرين، حالة 10 منهم خطيرة.

ويعتقد أن هذا هو أسوأ هجوم مسلح في تاريخ جمهورية التشيك التي حصلت على استقلالها عام 1993.

وكانت معلومات أولية أفادت بإصابة 24 شخصا، حالة تسعة منهم، على الأقل، خطيرة أو حرجة.


وكان وزير الداخلية التشيكي قد صرح للإذاعة العامة "سي تي" إنه لا توجد دلائل على وجود شخص ثان أطلق النار، أو خلفية إرهابية للحادث.



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