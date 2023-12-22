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الادعاء العام طلب سجنه عاماً.. صدور الحكم في اتهام غالتييه بالعنصرية

12/22/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسمت قضية اتهام كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته تدريبه لنادي نيس.

وقال المدعي العام لمدينة نيس، في بيان رسمي، إن كريستوف غالتييه بُرِّئ من تهم التنمر والعنصرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام، طلب معاقبة كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وكُشِف عن الادعاءات بخصوص كريستوف غالتييه، من خلال رسالة بريد إلكتروني مسربة أغسطس 2021.

واتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس حينئذ، غالتييه بأنه قال: "هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق".

وقال غالتييه خلال محاكمته، إن هذه الجملة المنسوبة إليه "كاذبة ومحرفة".

وكان باريس فسخ عقد غالتييه بعد انتهاء الموسم الماضي، وفي أكتوبر تولى تدريب الدحيل القطري.

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