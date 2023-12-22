Friday, 22 December 2023 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوكا يعود.. تشكيل الأهلي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

12/22/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وشهد تشكيل الأهلي، عودة أحمد نبيل "كوكا" لخط الوسط، على حساب أكرم توفيق.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أوراوا رد دايموندز الياباني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وأليو ديانغ ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22122023000110011019ID1107648199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث