كوكا يعود.. تشكيل الأهلي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وشهد تشكيل الأهلي، عودة أحمد نبيل "كوكا" لخط الوسط، على حساب أكرم توفيق.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أوراوا رد دايموندز الياباني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وأليو ديانغ ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس

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