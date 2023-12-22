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صانع إنجاز فريق البطائح قبل موسمين..مفاوضات جادة بين المدرب الحضيري مع أحد أندية الهواة

12/22/2023 7:26:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل المدرب الإنجليزي من أصل تونسي، طارق الحضيري، صانع إنجاز فريق البطائح قبل موسمين، والمدرب السابق للتعاون ومصفوت والحمرية، في مفاوضات جادة لتولى تدريب أحد أندية دوري الدرجة، اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، وقام المدرب الحالي لنادي الريان السعودي، بزيارة خاطفة للدولة قبل يومين، وتم خلال الزيارة عقد اجتماع مع إدارة النادي المعني، الذي سيشرف على تدريبه، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بشروط العقد، وأشار الحضيري في تصريح لـ «البيان»، إلى أن النادي الجديد يمتلك مشروعاً مستقبلياً، مشيراً إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.

ونوه الحضيري بأنه يبقى على اتصال مستمر بالقيادات الرياضية واللاعبين والمدربين في دولة الإمارات، والتي حقق عبر أنديتها إنجازات تظل خالدة، وليس أدل على ذلك قيادته فريق البطائح إلى الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي حديث التأسيس.

ومنذ توليه وتصديه للمهمة في نادي الريان السعودي، تمكن الحضيري من إيقاف نزيف الهزائم للفريق، وإعادته لسكة الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية، فريق الروضة، والتعادل مع النعيرية ومضر والنجوم.

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