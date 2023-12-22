دبي تستضيف النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 دبي نوفمبر المقبل

أعلنت بريميير بادل، الجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل، عن اختيار دبي لاستضافة إحدى البطولات المدرجة ضمن أجندة بطولات بريميير بادل لموسم 2024، وذلك بعد توقيع اتحاد الإمارات للبادل تنس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي اتفاقية استضافة لعدة أعوام مع جولة بريمير بادل.

وتنطلق بطولة بريميير بادل P1 دبي الجديدة خلال نوفمبر 2024، وهي إحدى البطولات الـ 25 المقرر إقامتها على مدار العام في 18 دولة ضمن 5 قارات. وتستقطب البطولة، التي تنظمها جالوب جلوبال، 320 لاعباً ولاعبة ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، مع تقديم مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو“ما يعادل 1.89 مليون درهم”.

وتشهد بريميير بادل زيادة كبيرة في عدد بطولاتها خلال موسم 2024، بعد أن اقتصر موسم 2023 على ثماني بطولات فقط، ويأتي ذلك بعد استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على جولة البادل العالمية من شركة سيت بوينت إيفنتس في وقت سابق من العام الحالي.

- منافسة قوية..

وفي هذه المناسبة قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس " تمثل استضافة دبي لإحدى بطولات بريميير بادل في عام 2024 حدثاً بارزاً في دولة الإمارات، لاسيما في ضوء المنافسة القوية على استضافة بطولات جولة بريميير بادل بحلتها الجديدة. وتتزايد شعبية رياضة البادل تنس في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تضم الدولة اليوم أكثر من 250 منشأة مخصصة للبادل وما يزيد على 900 ملعباً. كما أصبحت البادل إحدى الرياضات الوطنية الأولى في الدولة، ما يعكس شغف الجمهور الإماراتي بهذه الرياضة".

- وجهة عالمية رائدة..

من جانبه، قال سعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي " تمثل دبي اليوم وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وتشكل بطولة بريميير بادل P1 دبي إضافة فريدة إلى أجندة واسعة من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما أنها تعزز مكانة الإمارة على الساحة الرياضية العالمية".

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدبي "نحرص على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل 3 مدن في العالم للأعمال والترفيه. وفي هذا الإطار، شهدت رياضة البادل P1 نمواً هائلاً في شعبيتها على المستويين الاحترافي والهواة في دبي خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة تقديم الدعم لهذه الرياضة وزيادة الاهتمام بها من قبل شريحة واسعة من اللاعبين وكذلك الجمهور. وإننا نتطلع إلى الترحيب بكبار اللاعبين العالميين وأيضا الضيوف والزوار في دبي العام المقبل".

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال " تشتهر دبي باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، وتسرنا إضافة بطولة بريميير بادل P1 دبي إلى مجموعة البطولات والمنافسات التي تحتضنها الإمارة سنوياً. ووضعنا العديد من الخطط الطموحة للبطولة ونتطلع للكشف عن تفاصيلها، حيث نتوقع أن تشكل احتفالية عالمية عند انطلاقها في دبي لأول مرة العام المقبل".

وستتوفر تفاصيل إضافية حول بطولة بريميير بادل P1 دبي خلال العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز