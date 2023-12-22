شرطة دبي وهيئة الطرق توزعان أدوات السلامة على مستخدمي السكوتر والدراجات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، حملة مشتركة لتوزيع أدوات السلامة المرورية التي تضمنت خوذة الرأس والأحزمة الفسفورية العاكسة، وعلبة المياه المخصصة للدراجات الهوائية، على مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر في المسارات المخصصة والمناطق المستهدفة، في المجمعات السكنية التابعة لشركتي "إعمار" و"نخيل".

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للحد من السلوكيات الخاطئة والتقليل من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية واحترام حقوق مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" لجعل الطرق أكثر اماناً.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية في دبي تبذل جهوداً وكبيرة من أجل ضمان السلامة لمستخدمي الطريق من خلال تكثيف عمليات التوعية المرورية لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى أفراد الجمهور وبالتالي الحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وأشار إلى أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات نفذتا العديد من الزيارات الميدانية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي، تم من خلالها تزويد المستهدفين بأدوات السلامة بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإرشادات والنصائح الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية.

من جانبه أكد المهندس بدر الصيري، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أهمية استخدام كافة القنوات والوسائل الإعلامية لتوصيل رسائل التوعية المرورية إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي الذين يشكلون شريحة متنامية في السنوات الأخيرة، وعنصرا أساسيا في " استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية"، مشيراً إلى أن الفعاليات التي تم تنفيذها مع شرطة دبي وشركتي إعمار ونخيل تأتي ضمن البرامج المتخصصة للمناطق السكنية.

وقال إن إدارة المرور نفذت خلال العام الجاري 2023 ما يزيد عن 96 زيارة توعوية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي استفاد منها ما يزيد عن 3400 من مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، اطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية، واستمعوا إلى إرشادات ونصائح توعوية عن أسباب الحوادث المرورية وكيفية الوصول إلى مراكز الخدمة أو الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات.

ودعا المهندس الصيري، أفراد الجمهور إلى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية والمناطق المخصصة لاستخدام الدراجات الهوائية والسكوتر، بهدف الحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من هذه الفئة، مؤكداً أهمية الالتزام بالسرعات المحددة التي تتغير بحسب المنطقة، وموضحا أن الحد الأقصى للسرعة في المناطق السكنية والشواطئ هي 20 كلم/ساعة، وعلى مسار ميدان والشوارع المشتركة مع المركبات هي 30 كلم/ساعة، بينما هي غير محددة على مسار سيح السلم والقدرة.





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