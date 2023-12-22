شملت تدوير 1500 إطار مطاطي .. سعيد القاسمي يفتتح ملاعب نادي كلباء المستدامة

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء ملاعب الألعاب الجماعية والفردية بمقر النادي بمدينة كلباء بشكلها وحلتها الجديدة وهي الملاعب التي تخص فرق كرة اليد والسلة والكرة الطائرة لجميع الفئات، وقامت إدارة النادي بتغيير وتدوير نحو 1500 إطار مطاطي شملت أرضية الملاعب مع تجديدها بالكامل، وتم وضع العلامات الإرشادية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين ضمن تدعيم ملف الاستدامة الذي يشارك فيه النادي ولتقديم أعلى معايير الجودة.

وأثنى راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي على دور مجلس الشارقة الرياضي ودعمه اللامحدود للنادي برئاسة عيسى هلال، مشيراً إلى أنهم حريصون على تطوير وصقل مهارات اللاعبين ليكونوا خير نواة للمنتخبات، بتوفير البيئة السليمة لممارسة الرياضة.

وأكد الكندي أن الملاعب مفتوحة للمدارس والهيئات في إطار العمل المجتمعي كما أن إدارة النادي تضعها في خانة الاستثمار.

وأكد أحمد علي بن حيدر مدير إدارة الخدمات بالنادي أن نادي اتحاد كلباء من الأندية التي تدعم ملف الاستدامة وتم تغيير أرضية الملاعب بأرضية مطاطية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين، وتوفير أقصى معايير الجودة والسلامة والأمان للاعبين.

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