الكرملين: روسيا سترد بالمثل على أي استيلاء على أصولها في الغرب

أكد الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد، مضيفا أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردا على ذلك.

جاء ذلك تعليقا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية إن أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي وإن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك.





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