الكرملين: روسيا سترد بالمثل على أي استيلاء على أصولها في الغرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد، مضيفا أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردا على ذلك.
جاء ذلك تعليقا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية إن أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي وإن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك.
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