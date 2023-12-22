إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا..“يديعوت”: مصر تقدم مقترحا لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة "حماس" صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.