الغارديان: إسرائيل تخسر الحرب في غزة والقوة المفرطة تزيد عزلتها

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن عقيدة القوة الهائلة التي يتبناها الجيش الإسرائيلي تفشل.

وأضافت الصحيفة: "رغم أن إسرائيل تخسر الحرب ضد حماس، فإن نتنياهو وحكومته لن يعترفوا بذلك أبدًا".

وبحسب التقرير، فإن رواية الحرب في غزة كانت خاضعة، حتى وقت قريب، لسيطرة الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش في البلاد إلى حد كبير بفعل الصعوبات الشديدة التي يواجهها عدد قليل من الصحفيين الموجودين في غزة، واعتماد الصحافة الدولية على مصادر الجيش الإسرائيلي في الكثير من معلوماتها.

وأكدت الصحيفة، أن الأمر تغير عندما بدأت صورة مختلفة في الظهور عن مدى نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي.

وقالت: "أولًا، كان هناك نقص في الأدلة، يُضعف استخبارات الجيش مجددًا، التي تدعم ادعاء جيش الجيش الإسرائيلي بوجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء. ثانيًا، تعرضت قوات نخبة إسرائيلية لكمين ثلاثي أودى بحياة عشرة جنود إسرائيليين، بما في ذلك عقيد وثلاثة ضباط برتبة رائد من لواء النخبة جولاني، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، ما يُشكك في الرواية الإسرائيلية بأن قدرات حماس ضعفت وأن إسرائيل تحرز تقدمًا كبيرًا في الحرب. وثالثًا، مقتل ثلاث رهائن، استطاعوا الفرار وهم يحملون علمًا أبيض، على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف التقرير، أن هناك مؤشرات أخرى أوسع على مشاكل الجيش الإسرائيلي، إذ أظهرت الأرقام الرسمية للضحايا مقتل أكثر من 460 عسكريا في غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة وإصابة نحو 1900 آخرين.

وأشارت مصادر أخرى، منها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى أعداد أكبر من القتلى والجرحى تصل إلى أكثر من 5000، مع تصنيف 58% منهم بجراح خطيرة، وأكثر من 2000 شخص تم تصنيفهم رسميًا على أنهم معوقون، علاوة على 20 حالة قتلوا بحوادث أو نيران صديقة.

وتابع التقرير أن قيادات الجيش الإسرائيلي ذكية وقادرة على الإدراك، رغم خطابات نتنياهو ومجلس حربه، بأنه لا يمكن هزيمة حماس، أو على الأقل أفكارها، عسكريًا.

وقال إن استمرار استخدام القوة المفرطة لن يجازف بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة فحسب، حتى بين حلفائها، بل إنه سوف يعمل أيضًا على تغذية جيل من المعارضة المتطرفة من قِبَل حماس المعاد تشكيلها أو خليفتها الحتمية.

وخلص التقرير إلى القول "يجب على إسرائيل إنقاذ نفسها والاستماع لأصدقائها، ووضع نهاية فورية لهذا الصراع".



