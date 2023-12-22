مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون، في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن، لـ"وفا"لوكالة الرسمية، بأن المستوطنين جرفوا أكثر من 30 دونما في منطقة الفرن شمال البلدة، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وأوضح أن المستوطنين استولوا على الأشجار التي اقتلعوها، مشيرا إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من الوصول للمنطقة بسبب جيش الاحتلال الذي وفر الحماية للمستعمرين.



