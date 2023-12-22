مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون، في بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن، لـ"وفا"لوكالة الرسمية، بأن المستوطنين جرفوا أكثر من 30 دونما في منطقة الفرن شمال البلدة، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون المعمرة.
وأوضح أن المستوطنين استولوا على الأشجار التي اقتلعوها، مشيرا إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من الوصول للمنطقة بسبب جيش الاحتلال الذي وفر الحماية للمستعمرين.
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