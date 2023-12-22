الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 23 جنديا في غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 23 جنديا في غزة
التاريخ
12/22/2023 7:15:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة الساعات الـ 24 الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه، منذ بدء العملية البرية، أصيب 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة.
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