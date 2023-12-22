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الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 23 جنديا في غزة

12/22/2023 7:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة الساعات الـ 24 الماضية.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه، منذ بدء العملية البرية، أصيب 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة.


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