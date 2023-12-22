10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى 10 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بالمدينة المحتلة، وذلك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، مشيرة إلى أن 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال القمعية في محيطة الأقصى والبلدة القديمة.

بترا