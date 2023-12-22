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ارتفاع الإسترليني أمام الدولار مدعوما بارتفاع مبيعات التجزئة

12/22/2023 7:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي.


وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني اليوم 0.08 بالمئة عند 1.2701 دولار.


وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني إلى انتعاش مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والتي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة على اساس شهري في تشرين الأول الماضي.

بترا

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