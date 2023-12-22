ارتفاع الإسترليني أمام الدولار مدعوما بارتفاع مبيعات التجزئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي.
وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني اليوم 0.08 بالمئة عند 1.2701 دولار.
وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني إلى انتعاش مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والتي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة على اساس شهري في تشرين الأول الماضي.
بترا
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