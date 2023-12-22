الاتحاد البحريني لكرة السلة يجري تغييرات في روزنامة مسابقات الرجال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قررت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة، إجراء بعض التغييرات على روزنامة مسابقات الرجال للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، إذ تقرر إلغاء ما تبقى من مسابقة كأس الاتحاد (التنشيطية)، وإلغاء الدور الثاني من الدور السداسي، والغاء الدور الثاني من الدوري الفضي والاكتفاء بدور واحد فقط.





ويأتي ذلك نظرًا لمشاركة منتخب الرجال في عدة استحقاقات ومحافل دولية قادمة، والذي يتطلب الإعداد لها إعدادًا مناسبًا، وكذلك مشاركة نادي المنامة ونادي المحرق في بطولة غرب آسيا (واصل)، وبذلك ستتأثر الأندية بفترة التوقف، وسوف يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا عليها، وبناءً على ما تم طرحه في اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي للاتحاد الذي عقد بتاريخ 12 ديسمبر .





وقد ارتأت لجنة المسابقات أن المصلحة العامة تتطلب وقوف الجميع بجانب المنتخب، ومنحه الفترة المطلوبة للإعداد، وأيضًا مراعاة الالتزامات المالية للأندية، وبناء على المادة 15 بند 3 من لائحة المسابقات والذي تنص "للجنة الحق في إيقاف أو تعديل المسابقات والمباريات الرسمية والودية المحلية بسبب ضيق الوقت، أو لتعارضها مع برامج الاتحاد الأخرى، أو لأي أسباب أخرى تقتضيها المصلحة العامة".