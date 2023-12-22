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مسيرات تضامنية نصرة لغزة بعدة محافظات في المملكة

12/22/2023 6:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023.


وعبّروا المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع، حيث رفعوا أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.


وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.


وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.


وندد المشاركون بمسيرة في محافظة معان بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقف العدوان وبحماية المدنيين.

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