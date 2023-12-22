قناة إسرائيلية تحسم الجدل حول سبب فشل الاحتلال أمام حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سببا جديدا للفشل العسكري الإسرائيلي في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تقليص عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين كان سببا في الفشل العسكري في مواجهة العملية العسكرية لـ"حماس"، "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
وألمحت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يولي الاهتمام بالجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني على حساب الجبهة الجنوبية أمام قطاع غزة.
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