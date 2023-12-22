قناة إسرائيلية تحسم الجدل حول سبب فشل الاحتلال أمام حماس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سببا جديدا للفشل العسكري الإسرائيلي في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تقليص عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين كان سببا في الفشل العسكري في مواجهة العملية العسكرية لـ"حماس"، "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.



وألمحت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يولي الاهتمام بالجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني على حساب الجبهة الجنوبية أمام قطاع غزة.