اشتية: كلفنا وزير المالية لحشد كل الإمكانيات لصرف ما يُمكن للموظفين من رواتبهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن البنوك لم يعد لديها السيولة لتُقرض الحكومة، "ولو اقتضى الأمر منا أن نقترض للمرة الأخيرة فسنفعل".

وأشار في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بثت، مساء أمس، إلى أنه تم تكليف وزير المالية لحشد كل الإمكانيات لصرف ما يُمكن للموظفين من رواتبهم، مقدماً التحية للموظفين في القطاع العام على تقديرهم للظرف وموقفهم المشرف.

ورفضت السلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، تسلم أموال "المقاصة" من الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت حكومة الاحتلال "اقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة"، بحسب وزارة المالية.

وقال رئيس الوزراء: أي قرش لدينا سنتقاسمه مع اهلنا في غزة.

وفي 29 تشرين الثاني الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل. وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، حينها، إن "المالية" ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول 2023.

وقال اشتية إن الحكومة "تصرف على قطاع غزة 140 مليون دولار شهرياً، تشكل 35% من حجم الموازنة، موضحًا أن الحكومة تدفع 81 ألف راتب لقطاع غزة و80 ألف مساعدة للأسر الفقيرة.

وأوضح اشتية بأن مسؤولين أميركيين "اقترحوا علينا تحويل الأموال الفلسطينية للنرويج ثم يتم تحويلها للسلطة وإسرائيل رفضت".

وبين اشتية أن الجهة الوحيدة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود وعود عربية لدعم خزينة السلطة "ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل".



